Gladson quer entregar “dossiê” da saúde à Moro para apurar suposta corrupção de verbas federais

O Ministro da Justiça, Sérgio Moro disse em Cruzeiro do Sul que as apreensões de drogas devem aumentar com a instalação do Programa Vigia e atuação do Grupo Especializado de Fronteira (Gefron).

“Este ano já foram apreendidas 80 toneladas de drogas e vamos aumentar esses números à medida em que as operações se intensificaram aqui e em todas as fronteiras do Brasil”, citou o ministro.

Moro diz que uma boa estratégia do governo no combate ao tráfico de drogas, é doar os bens do crime às forças de segurança dos Estados , como no caso do helicóptero doado ao governo do Acre, que foi apreendido em uma operação da Polícia Federal. “Ao mesmo tempo em que enfraquece o crime organizado, com a tomada de bens, fortalece as forças de segurança nos Estados”.

O Acre é o primeiro Estado do Norte a ter o Programa Vigia, que já existe no Paraná e no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Vigia é um sistema de monitoramento das fronteiras internacionais nos estados, que busca blindar a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados pelas fronteiras. Entre as linhas de atuação estão as operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitações e bases operacionais com integração de sistemas.

O governador Gladson Cameli, assegurou que os equipamentos e programa reforçam a decisão do governo “de tolerância zero com o crime no Acre”.