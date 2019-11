Em Cruzeiro do Sul, criminoso ataca policiais com facão e é morto a tiros; é o 4º morto pela PM

Ainda está no IML o corpo de Erinaldo Mendonça Lima, de 21 anos, conhecido como Urina. Ele foi morto pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul na tarde deste domingo (17), no Ramal do Japãozinho.

Segundo a assessoria de Comunicação da PM de Cruzeiro, uma guarnição estava no Ramal quando o homem, com um facão na mão, tentou atacar os polícias. A PM revidou com um tiro, que matou Erinaldo.

Ainda segundo a PM, o homem já vinha ameaçando a comunidade do local há muito tempo com roubos e violência.

Este é o quarto homem acusado de envolvimento com crimes morto pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul nos últimos dias. Em uma operação que resultou na apreensão de 300 quilos de drogas, um homem foi morto. Logo depois, em outra operação conjunta com o Gefron, mais dois homens foram mortos pela polícia.