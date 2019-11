Conta de pequena igreja na zona rural que só usa energia uma vez por semana passa dos mil reais

Quando se fala que há algo errado nas contas de energia da população acreana, a Energisa, empresa responsável pelo serviço no Acre, aparece com mil e uma explicações para tentar convencer a sociedade que tudo está correto e nada de anormal está sendo cobrado.

Tem sido assim, inclusive nas audiências até agora da CPI que investiga as contas de energia na Assembleia Legislativa do Acre.

Mas qual seria a matemática para explicar o que acontece em uma pequena igreja localizada no quilômetro 45 da Estrada Transacreana? O local é minúsculo, suportando no máximo 20 fiéis. No interior da igreja há uma pequena caixa de som, um ventilador, um bebedouro e apenas duas lâmpadas.

A igreja foi construída na colônia da dona Darci Pereira Guerra, que também emprestou seu nome para que fosse feita a ligação de energia. Os equipamentos e as duas lâmpadas são ligados apenas uma vez por semana pelo período de duas horas para a realização dos cultos.

Na semana passada chegou a primeira conta, com uma desagradável surpresa. O valor da tarifa ultrapassou a quantia de mil reais.

A primeira vista se pensou se tratar da cobrança pela instalação de algum equipamento, mas ao analisar a conta se verifica que trata-se apenas do valor do consumo de energia.

“Isso é um absurdo. Só usamos a energia uma vez por semana e não tem quase nada dentro da igreja. Como se pode ver nas fotos é uma igrejinha muito pequena construída no terreno da minha mãe. Nem casa com ar condicionado, geladeira e outros produtos chega nesse valor. Minha mãe não tem como pagar e isso tá errado”, afirma Laudemir Guerra, filho de dona Darci, que vive de uma pequena aposentadoria.

Darci, acompanhada dos filhos, esteve na manhã desta terça-feira, 12, no Procon denunciando a Energisa por cobrança abusiva na conta de energia elétrica.

O ac24horas tentou uma explicação da Energisa sobre o valor cobrado na tarifa de energia, mas não obteve retorno de sua assessoria.