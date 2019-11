Câmara dos Deputados debate sequelas da vacina do HPV no Acre

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados convocou para esta quarta-feira (20) audiência pública para debater manifestações psicogênicas após vacinação contra o HPV no Estado do Acre.

Foram convidados, entre outros, o diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, José Galluci Neto; e a médica psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Inah Carolina Galatro Faria Proença.