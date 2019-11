Avião que transportava Moro teve dificuldades para pousar e fato ganha repercussão nacional

Federações representativas do Setor Produtivo e Governo do Estado reúnem empresários do Juruá para avançar nas preparações

Nos dias 18 e 19 de novembro, dois importantes eventos movimentam o setor empresarial do Vale do Juruá para avançar na integração econômica com o Peru. Nesta segunda-feira, no auditório do Senac em Cruzeiro do sul, as federações representativas do Setor Produtivo e Governo do Estado realizaram o 1º Encontro de empresários do Juruá para o Comércio Exterior.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano, a reunião de hoje teve a finalidade de apresentar duas propostas para o setor empresarial do Juruá, quais sejam: proposta de integração comercial entre Acre e o Estado de Ucayali/Pucallpa (Peru) e proposta de qualificação e divulgação de empresas e produtos acreanos – Rede de negócios empresariais COMEX.

“Para o desenvolvimento das ações desta integração, foi criada uma comissão empresarial e governamental que irá protagonizar estes atos. E durante este encontro foi apresentada uma comissão. Também recebemos uma comitiva peruana, liderada pelo vice-governador de Ucayali, Angel Gutierrez Rodriguez, e representantes do setor empresarial peruano, para firmar compromisso com esta proposta”, esclareceu Adriano.

De acordo com ele, para alavancar os negócios, os empresários precisam se preparar com capacitações, consultorias e orientações a fim de adequar seus produtos.

Neste sentido, a proposta consiste em disponibilizar apoio para que as empresas possam se preparar com seus produtos para conseguir comercializar para fora do estado.

“Iremos assessorar as empresas que tiverem interesse e ano que vem promoveremos uma série de agendas de divulgação do Estado do Acre e missões internacionais para levar nossos produtos”, concluiu o presidente da FIEAC.

Incentivador da proposta de integração, o vice-governador governador Wherles Rocha tem contribuído com todos os esforços para a concretização desta iniciativa. Ele anseia que o Acre saia do atraso.

“Gerar desenvolvimento é nossa prioridade e o comércio exterior é uma saída. Desburocratizar, organizar a infraestrutura e preparar os empresários são os passos necessários para que esta integração aconteça de fato”, argumenta Rocha.

Este projeto é uma iniciativa das diversas instituições: Governo do Estado do Acre, FIEAC, SEBRAE, FECOMERCIO, FAEAC e FEDERACRE e Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA, 19

Lançamento da Integração Econômica entre Acre e Ucayali

Hora: A partir das 8h30

Local: SENAC de Cruzeiro do Sul

Apresentação para a sociedade da proposta de integração econômica entre o estado do Acre e Ucayali.

Neste ato será assinada a carta de intenções entre o Governo do Acre e o Governo de Ucayali e representante do setor empresarial peruano, para firmar compromisso com esta proposta.

O Vice-Governador Major Rocha coordena este projeto de integração.