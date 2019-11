Filha de ex-senador Molina lamenta que pai não tenha conseguido voltar à Bolívia

Uma ação dos Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de Tiago Pereira de Oliveira, de 20 anos, na noite deste sábado (16) pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu em uma residência na rua Artesanato, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

A Polícia estava fazendo uma ronda de rotina pela região quando recebeu uma denúncia anônima via Ciosp que havia uma casa na rua do Artesanato que funcionava como ponto de venda de entorpecentes. A guarnição policial se deslocou até a casa, adentrou e encontraram Tiago. Foi feito uma revista no interior da residência e os policiais encontraram 82 trouxinhas de cocaína, 1 balança de precisão, 1 máscara com desenho de macaco e uma quantia de R$ 90 reais.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Tiago foi conduzido para os devidos procedimentos.