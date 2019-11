Equipes da FUNDAPE se reúnem para levantar informações sobre suspeita de fraude

O Programa de Recuperação de Fiscal (REFIS) começa nesta terça-feira (19) e vai até 20 de dezembro oferecendo descontos de 50% a 95% nas dívidas do ICMS no Acre. A dívida pode ser paga em 120 parcelas.

Além do grande desconto, o Governo do Acre decidiu aplicar a taxa SELIC sobre os juros do saldo devedor de títulos federais acumulada mensalmente. Os juros são calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento. A proposta é vantajosa porque a SELIC, indexadora administrada pelo Banco Central, vem caindo nos últimos meses e em novembro está a 5,5%.