Candidatos inscritos no turno da tarde ainda não sabem se provas serão aplicadas

Após inúmeras denúncias de candidatos que iriam prestar o concurso da Educação aberto pela prefeitura de Rio Branco, equipes da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (FUNDAPE) marcaram uma reunião de urgência na manhã deste domingo, 17, para averiguar a situação.

Neste momento, as equipes da FUNDAPE, banca organizadora das provas, levantam as informações que indicam suspeita de fraude para atestar se houve, realmente, ilicitudes que possam levar ao cancelamento do certame.

Desde as primeiras horas de hoje candidatos alegam prejuízos devido a troca de provas, provas fora de malote lacrado, uso de celular em sala e leitura de prova em dupla e até trio.