Bope fecha “boca de fumo”, prende traficante e apreende cocaína no bairro Floresta Sul

A forte chuva que atingiu a capital acreana em boa parte do dia nesta sexta-feira, 15, causou transtornos em diversos pontos da cidade. As ocorrências de alagamento ocorreram em vários bairros, desde o João Paulo até a localidade do bairro Placas. Foram mais de quatro horas de chuva intensa.

Ruas, calçadas e até residências foram inundadas. A medição do Corpo de Bombeiros feita às 11 da manhã, aponta que mais de 30 milímetros de água da chuva foram registrados em pouco mais de 3h.

Locais do bairro do Bosque, trechos da Avenida Antônio da Rocha Viana e da Estrada do Calafate também ficaram parcialmente inundados com água da chuva.

A previsão do tempo, conforme o Sistema de Proteção da Amazônia, também indica que este sábado, 16, será de pancadas de chuva com trovoadas. Amanhã, a temperatura pode chegar em 21°.