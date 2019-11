Balseiros chegam cada vez em maior volume a Rio Branco com cheia do Rio Acre

O nível do Rio Acre subiu muito nas últimas 48 horas em Rio Branco, trazendo em suas correntezas o conhecido balseiro. Galhos ou árvores inteiras são arrancados pela força da água ao longo do percurso do rio. Esse material às vezes fica preso nas colunas das pontes, fazendo pressão sobre as estruturas e tem de ser removidos.

Balseiro não é nenhuma novidade para os acreanos mas um internauta decidiu filmar os galhos passando pela Ponte Metálica na tarde deste sábado (16).