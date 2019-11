Vencido o boicote de quatro anos

Por quatro anos o deputado federal Alan Rick (DEM) -foto- tentou uma parceria com o governo passado para a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para onde destinou uma emenda parlamentar de R$12,5 milhões, a serem aplicados na reconstrução da unidade, ampliação de leitos, e compra de equipamentos hospitalares. Como não era aliado político, nunca foi atendido e a parceria não foi concretizada. Para não perder os recursos o parlamentar teve até que recorrer ao MP. Foi preciso o Gladson Cameli chegar ao governo para que o sonho do começo da obra fosse concretizado, assinalou o parlamentar ao BLOG do CRICA. Com a assinatura do contrato com o governo estadual, enfim, a obra sairá.

PROBLEMA DE CONFIANÇA

Imagino que o principal problema político da prefeita Socorro Neri deva ser a dúvida se poderá confiar em toda a plenitude numa campanha, no seu aliado (sic) mais forte: o PT. É conhecida a aversão de uma das principais figuras do partido à sua forma pessoal de conduzir a PMRB.

DEPÓSITO DE DERROTADOS

A prefeita Socorro Neri não é perdoada até hoje por figura importante do PT por não aceitar ser a sua marionete e não transformar a prefeitura num depósito de medalhões petistas que ficaram desempregados após a última derrota eleitoral. Aqui, o muro é baixo, tudo se sabe.

PCDOB TAMBÉM É QUEIXOSO

O PCdoB também não vê a Socorro Neri como aliada ideal. Até hoje suas lideranças lamentam o fato de sacar sem consultar a direção do partido, o ex-vereador Márcio Batista do comando da educação municipal. E isso fica bem claro nos papos de bastidores com os comunistas.

O COLETIVO VAI PARA AS CALENDAS

O fato de a prefeita Socorro Neri vir fazendo uma gestão séria; sem uma malandragem, sem cabides de emprego, aparecer nas avaliações nacionais como uma gestora exemplar, era para bastar a que os partidos de esquerda já a tivessem como a aliada ideal. Entenda este pessoal!

NÃO ME INTERESSA A IDEOLOGIA

Não me interessa a ideologia da Socorro. Não avalio um prefeito por este lado. Mas pela competência. E ela vem sendo uma boa prefeita. Ninguém diz que recebeu uma cidade destruída por buracos e teve de reconstruir. Não resolveu os problemas totais dos bairros; é verdade, mas mente o candidato que disser que vai resolver. Só os radicais não vêm suas ações nas ruas. Quem tem aliados como ela, não precisa de adversários políticos. Ora, pois!

ESQUECEM DE UM DETALHE

Nesta historieta de capítulos truncados estão esquecendo de que, ela não sendo candidata à reeleição estará no cargo de prefeita, comandando a máquina municipal, até o fim de 2020.

REAÇÃO EM CADEIA

E não se trata de direita, de esquerda, de comunista ou não comunista, a declaração de amor do Eduardo Bolsonaro a favor da volta do AI-5, um ato que suprimiu no Brasil as liberdades democráticas, resultaria; como resultou, numa reação de repulsa nacional contra seu ato.

CONSEGUINDO O QUE A ESQUERDA NÃO CONSEGUIU

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão conseguindo com as suas declarações desastradas, contra a democracia, o que os partidos de esquerda não conseguiram na campanha, fazer fissuras no grupo de aliados que lhe apoiou. Dão pautas negativas constantes para a mídia.

NENHUMA VOZ CONTRÁRIA

Nenhuma voz se levantou lamentando a decisão do governador Gladson Cameli de trocar toda a equipe da SESACRE. Houve unanimidade de que agiu de forma correta. Aliás, demorou demais a usar a caneta de demissões. Ou demitia ou bisaria o fracasso do PT na Saúde.

SAÚDE E POLÍTICA: MISTURA EXPLOSIVA

O Gladson tem de pensar e repensar rápido num nome novo e competente para gerir o a SESACRE. Um nome sem ligação com grupos políticos. Política e Saúde não combinam. Alguém que seja da área e não chegue ao órgão para começar a conhecer o seu funcionamento.

POLÍTICA LONGE

Caso entregue a Saúde a grupos políticos, o Gladson Cameli voltará a ter problemas sérios.

HORA DE DAR A VOLTA POR CIMA

Estão chegando cem viaturas para a Secretaria de Segurança. Em breve teremos os policiais concursados engrossando os efetivos da PM e Polícia Civil. É hora dos que dirigem a Segurança darem a volta por cima, começando por diminuir o número alto de crimes contra o patrimônio.

É INCONCEBIVEL

Não se pode aceitar nunca como normal que a metade do efetivo da Polícia Militar esteja fora dos quartéis e à disposição de autoridades e políticos. Como é que se pode cobrar mais ação no combate à violência, quando as autoridades são as primeiras a não dar a sua colaboração?

INVERSÃO DE VALORES

Protege-se uma minoria privilegiada e se deixa a população à mercê dos bandidos.

PARA O AMIGO “PANELADA”

Uma figura que ocupou cargos relevantes na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre me encontrou e começou a meter o pau no PT, a elogiar o governador Gladson Cameli, falar de que deixaram o Acre destruído e o Gladson estava dando “um show”. Escutei e ri, Panelada!

LUZ VERMELHA

Fala-se em novas mexidas no primeiro escalão do governo, além do que ocorreu na Saúde.

TEMPOS DUROS

Alguns dos ex-ocupantes de cargos de confiança nos governos petistas ainda conseguiram emplacar empregos no Judiciário, MP, Defensoria Pública, mas o grosso deste pessoal está passando da banda podre com a perda dos altos salários e o fim do alto padrão de vida

QUEBROU A CASTANHA

O Gladson não só está pagando os funcionários em dias, mas, ele está quitando todos os calotes dados pelo governo do PT nos servidores, inclusive, as verbas indenizatórias. Se vários milhões de reais não tivessem sido usados para pagar calotes, o governo teria feito mais investimentos. Não se pode analisar o governo do Gladson sem olhar para este prisma.

VERSÃO DO SINDICATO

Abro espaço para a versão do Sindicato dos servidores do Judiciário. Em Nota à coluna diz que, em nenhum momento fez movimento por aumento salarial como foi divulgado. Quer apenas esclarecer sobre o valor do repasse de duodécimo do Executivo ao Judiciário. É que há conflitos sobre este valor entre o que diz o Executivo e o Judiciário. Querem comprovação por documento do valor real transferido do Estado ao Judiciário mensalmente. Não é desejo criar contenda. Dada a explicação, o BLOG estará sempre aberto para ouvir os dois lados do fato.

DIREITO Á INFORMAÇÃO

O Sindicato do Judiciário, querer saber qual é o valor real do duodécimo mensal transferido do Executivo ao Judiciário, é um direito da categoria, ainda porque os recursos são públicos. E também porque estamos numa democracia e as ações dos poderes devem ser transparentes.

UMA CORREÇÃO NOS NÚMEROS

O número de aceitação do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, não é de 49%, como foi publicado de forma errada no BLOG. Faço a correção para o número real: a aceitação é de 40%. Atendo observação de um leitor. Agradeço sempre quando apontam para equívocos.

CONHECE O CAMINHO DAS PEDRAS

Um prefeito como o de Epitaciolândia, Tião Flores, que está no segundo mandato, tem o dom de montar boas alianças políticas, estando no poder, é um candidato difícil de ser batido.

CANDIDATURA ISOLADA

Na eleição para a prefeitura de Rio Branco, a decisão do deputado Roberto Duarte (MDB) de se apresentar como candidatura afastada do governo e com forte oposição na ALEAC; o deixará isolado dentro do campo pelo qual foi eleito. Engana-se, se achar que por criticar o governo atrairá o voto da esquerda. Vai ter que caminhar apenas no limitado nicho peemedebista.

FORA DOS CONCHAVOS

O que dá credibilidade à candidatura da vereadora Janaína Furtado (PROGRESSISTAS) para disputar a prefeita de Tarauacá é seu nome não estar ligado a grupos oligárquicos da região.

VETORES DIFERENTES

A eleição para prefeito e para deputado estadual é diferente. Para deputado você organiza um grupo, monta uma estrutura, e se elege. Para a prefeitura tem que ter aliados com fortes chapas para vereador, e buscar votos além dos muros partidários, sob pena de fracassar.

FRASE DO DIA

“A gentileza nunca é desperdiçada. Mesmo que não produza efeito em quem recebe, pelo menos beneficia quem dá”. S.H. Simmons