Morre o cantor cruzeirense Alberto Loro

O cantor e compositor cruzeirense Alberto Loro, morreu na madrugada deste sábado no Hospital do Câncer – Unacom, em Rio Branco, onde tratava um câncer no fígado .

O corpo de Alberto Rodrigues de Brito Filho está sendo velado na Capela São João Batista e será transladado para Cruzeiro do Sul. O irmão dele, também cantor, Alberan Moraes, diz que Loro, será velado em local público. Uma das opções seria a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. Ele era casado e tinha três filhas.

Loro era conhecido por suas belas canções e interpretações, sempre exaltando as belezas da cidade e da região. Duas das mais famosas canções são Vale do Juruá e Cruzeiro do Sul. As duas são como verdadeiros hinos regionais.

O artista era filho de seu Alberto Brito, figura lendária de Cruzeiro do Sul, que por mais de três décadas, foi o responsável por tocar o sino da Catedral Nossa Senhora da Glória.

Veja o vídeo da apresentação de Loro: