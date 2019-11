Governador lamenta a morte do cantor cruzeirense Alberto Loro

O governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou em seu perfil no Facebook uma homenagem ao cantor natural de Cruzeiro do Sul, Alberto Lobo, que faleceu na madrugada deste sábado, 16, no Hospital do Câncer – Unacom, em Rio Branco, vítima do agravamento de um câncer no fígado.

“O cantar dos pássaros entristeceu no Vale do Juruá com a partida do cantor e compositor Alberto Loro. Um artista reconhecido pela sua gente por cantar “a beleza do lugar”. Poeta inspirado que fez da sua jornada existencial uma homenagem eterna ao brilho da natureza do Juruá que encantou milhares de pessoas em diferentes lugares”, escreveu Cameli.

O corpo de Alberto será transladado para Cruzeiro do Sul, onde será velado publicamente. “Que Deus abençoe a sua jornada pela eternidade e conceda o conforto a todos os seus familiares e amigos”, lamentou o governador.