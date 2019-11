Governador Gladson Cameli participa do Costelão beneficente da Maçonaria de Cruzeiro do Sul

Um grupo com cerca de 30 cruzeirenses vai para Lima, no Peru, assistir a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e River Plate, que será realizado no dia 23, próximo sábado.

Os torcedores vão sair de Cruzeiro no dia 19. Irão de carro até Puerto Maldonado, já no Peru, e de lá pegam um vôo até Lima. No percurso terrestre serão 1.250 Km entre Cruzeiro e Maldonado.

O bancário Marcelo Pedroza, diz que as despesas fixas com ingresso, passagens aéreas e hotel, fora a gasolina, somam R$ 2.441, de cada um.

” Mas é a realização de um sonho. Vou ver meu primeiro jogo do Flamengo e logo numa final de Libertadores . Por isso vale a pena. “, cita ele, que usará no Banco , o direito a 5 abonos por ano, que pode ser utilizado de forma intercalada ou não.

O empresário Sandro Cameli vai levar o filho Athur, de 13 anos, que como o pai, é um apaixonado pelo Flamengo. ” Eu, desde pequeno sou fã e meu filho também. Será maravilhoso torcermos juntos nessa final”.

Recene Cameli, o Manu, mostra orgulhoso o ingresso e segue as recomendações impressas, como não expo lo à luz e à produtos químicos. Ele conta que decidiu ir à Lima porque ” é aqui do lado e eu me animei “, cita o empresário. Ele foi um dos sobreviventes do vôo da Rico, em 2002, que matou 23 pessoas ao pousar na capital sob forte tempestade .

O empresário Linker Cameli, filho do ex governador Orleir Cameli, também vai à Lima ver a final da Libertadores. Ele cita que a estrada ou vôos diretos de Cruzeiro do Sul ao Peru, via Pucallpa, fariam grande diferença. ” Não teríamos que fazer esse percurso todo. Estamos aqui do lado”.

O governador Gladson Cameli, também cruzeirense, já anunciou que estará na final da Libertadores. Deverá encontrar com os conterrâneos em Lima.

O grupo retorna pra Cruzeiro do Sul no dia 25.