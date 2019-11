Correnteza arrasta ponte do Quixadá e moradores fazem travessia em canoa

A forte chuva que atingiu Rio Branco nessa sexta-feira, 15, também ocasionou prejuízo aos moradores do Quixadá, localizado zona rural da capital acreana. Lá, a ponte que ficava sobre o Igarapé Pirangi desabou e foi arrastada pela correnteza devido ao acúmulo de água após mais de 8 horas de uma chuva torrencial.

Na manhã deste sábado, 16, equipes da prefeitura de Rio Branco foram ao local

Para tentar prestar a assistência aos moradores devido à inundação do desvio no Igarapé Pirangi. “Nossa prefeitura está refazendo a ponte”, afirmou Socorro Neri.

Como alternativa de travessia no igarapé, homens do Corpo de Bombeiros auxiliam os moradores que queiram passar de um lado para o outro com uma canoa. Por terra, veículos têm acesso pelo km 14 da estrada de Porto Acre, no ramal Santa Clara.

A prefeitura não informou até quando a nova ponte ficará pronta e será entregue aos moradores.