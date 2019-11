Com 13 focos, queimadas diminuem 95% em novembro no Acre

O cantor Wesley Safadão compartilhou em suas redes sociais essa semana uma paródia do seu recente lançamento musical ‘Maria Santinha’. O detalhe é que a paródia foi criada e divulgada pela influenciadora digital acreana Juliana Vellegas, que tem mais de 69 mil seguidores no Instagram.

Safadão surpreendeu o público acreano ao compartilhar o vídeo em seu perfil no Twitter e também no Instagram. No Acre, uma espécie de campanha entre os seguidores da acreana foi lançada para que o cantor pudesse ver o trabalho elaborado com cunho humorístico.

O novo hit de Safadão já tem quase 8 milhões de visualizações no YouTube. A letra da música relata a história de uma mulher que, após se dedicar a vida de casada, cansa de ser deixada de lado pelo marido e passa a se dedicar a si mesma.

Na paródia da acreana, as imagens foram gravadas em estabelecimentos conhecidos de Rio Branco.O cantor parabenizou Vellegas pela criação do vídeo.

Veja o vídeo: