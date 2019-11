Choveu em um dia 67% do esperado para novembro e Rio Acre pode chegar aos 10m

Ezequiel Lima, aluno do ensino médio do Colégio Militar Dom Pedro II, emocionou muita gente ao ser flagrado prestando continência por mais de cinco minutos sob sol forte, na região central de Rio Branco. A atitude do rapaz aconteceu durante uma carreata de apresentação da nova frota de caminhonetes de órgãos da Segurança Pública do Estado, ocorrida nessa quinta-feira, 15, com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Ele aguardou até a última viatura passar para seguir seu caminho.

Nessa sexta-feira, 16, policiais militares do Acre fizeram uma visitam ao jovem para conhecê-lo e parabenizá-lo pessoalmente pelo gesto nobre. “Garoto de família humilde, cheio de sonhos e com um futuro brilhante pela frente”, escreveram os alunos cabo Derineudo e Felipe, que foram ao encontro do aluno.

“Agradecemos a recepção da família. São por jovens como o Ezequiel que lutamos sempre por dias melhores e por um futuro onde os jovens possam sonhar e realizar seus sonhos” disseram os militares, que doaram uma chuteira do jovem.

Segundo os PMs, a homenagem ao aluno também serve como resposta a todos os acreanos que ainda acreditam e têm esperança numa nação a ser conquistada por jovens de caráter. “São princípios e valores como o que Ezequiel mostrou que podemos acreditar”, comentou o policial Dorineudo.

Os policiais finalizaram a visita à casa de Ezequiel deixando um recado aos demais adolescentes: “siga o exemplo dele [Ezequiel] de servir a família e de cada vez mais dar orgulho à sociedade”. A Polícia Militar ainda prometeu outras surpresas futuras ao aluno. “Ele vai visitar alguns lugares que ele vai gostar”.

Mais homenagens

A escola também fez uma programação especial para homenagear o ato público de admiração e respeito feito pelo aluno perante aos militares. Na quadra poliesportiva do Colégio Militar, Ezequiel Lima, foi homenageado pelo Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, Coronel Charles e o Coordenador dos Colégios Militares do Acre, Albernilde Ramos. Segundo eles, um gesto simples, mas de grande significado para as instituições militares do Brasil, que é a continência.

“O enaltecimento do respeito, da disciplina, da hierarquia, da ordem e do patriotismo, também o ato de prestar continência as autoridades e símbolos nacionais são alguns dos ensinamentos passados aos alunos dos Colégios Militares em geral. Assim ficamos muito satisfeitos quando os discentes conseguem entender e por em prática esses vários ensinamentos”, escreveu a direção da escola por meio das redes sociais.