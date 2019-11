Ministro Sérgio Moro não confirma visita à UPA de Cruzeiro do Sul

O ministro Sérgio Moro não deverá inaugurar a UPA de Cruzeiro do Sul como planejou a equipe do Palácio Rio Branco. Na agenda oficial do Ministro de Justiça e Segurança Pública no Juruá, consta apenas o lançamento do programa VIGIA e a visita as instalações da base integrada contra o crime de fronteira.

Equipes dos cerimoniais do Palácio Rio Branco e a assessoria de Sergio Moro ajustam os últimos detalhes da visita ministerial. Um forte esquema de segurança faz parte das estratégias de deslocamento. A princípio Moro fica no Acre até as 16h30, quando está previsto o deslocamento do aeroporto de Cruzeiro do Sul para Brasília.

Conforme o ac24horas apurou, a chegada de Sérgio Moro em Rio Branco está prevista para as 10 horas da próxima segunda-feira (18) em avião da Força Aérea Brasileira.