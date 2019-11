Adoção de cartas do Papai Noel segue até 13 de dezembro no Acre; saiba como participar

Em um estado dominado pelas facções criminosas que cooptam jovens, principalmente das periferias, para o crime, nunca é demais realizar eventos que possam discutir os direitos das crianças e jovens no nosso Acre.

É o que acontece a partir da próxima segunda-feira, dia 18, com a realização da XI Conferência Estadual da Criança e Adolescente, que será realizada no auditório do Ministério Público do Acre, no centro de Rio Branco.

O evento deste ano tem como tema a “Proteção Integral, Diversidade e enfrentamento das violências”, dividida em cinco eixos: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes; e Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

A expectativa da organização é que participem da conferência cerca de 300 pessoas.

Um dos palestrantes convidados é Reinaldo Balbino, assessor técnico dos conselhos de politicas setoriais da prefeitura de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, e profundo conhecedor dos direitos das crianças e adolescentes.

“A conferência é o momento fundamental para o processo de aferição dos objetivos das políticas públicas, no intuito de garantir a efetividade delas. Também, garantir o que já foi proposto nas conferências passadas, quanto nas novas proposições que serão expostas este ano”, afirma Iglesia Carvalho, do Conselho das Crianças e Adolescentes

Devem participar da conferência cerca de 20 eleitos nas conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde serão aprovadas as propostas e eleitos os delegados para a etapa nacional, prevista para acontecer no ano que vem.