Uma das últimas amigas de Anne Frank recebe carta conjunta de universitários do Acre

O professor de psicologia Mychael Douglas Souza de Almeida, da Unimeta, sugeriu que seus 25 alunos realizassem a leitura do livro “Eu sobrevivi ao Holocausto: o comovente relato de uma das últimas amigas de Anne Frank”, da autora Nanette Blitz Konig, após a exibição do filme Escritores da Liberdade. O filme, baseado em fatos reais, conta a história de alunos de uma escola estadunidense que enfrenta sérias dificuldades com a violência e drogas e, ainda, o preconceito racial aliada a alta evasão escolar.

No entanto, com a chegada de uma professora recém-formada, a escola começa a ter mudanças benéficas a partir da sensibilização da turma com maiores problemas na escola para a questão do Holocausto, fato que até então era desconhecido para todos os alunos. Com isso, os alunos recebem de sua professora o livro “O diário de Anne Frank” e, a partir da leitura deste, percebem que suas vidas podem ter um caminho diferente do caminho da violência, que estavam acostumados. Ao final do filme, a turma envia cartas para a mulher que deu abrigo e esconderijo a famosa Anne Frank e, posteriormente, consegue trazê-la à escola para fazer uma palestra.

Inspirado na trama, o professor Mychael Douglas convidou os 25 alunos para que escrevessem uma “carta-conjunta”, na qual cada aluno escreveu um comentário, sucinto, sobre a experiência de ter lido o livro, bem como algumas perguntas que surgiram após a leitura.

Feito isso, decidiram enviar para autora do livro Nanette Blitz em forma de carta, por meio do e-mail de seu marido, John Konig, que para surpresa do professor respondeu, dia 30 de Outubro, informando ter lido as cartas junto com sua esposa (Nanette), a qual ficou emocionada e parabenizou pela iniciativa do docente e a mobilização dos alunos.

Em entrevista ao ac24horas, Mychael Douglas contou que os alunos ficaram tão eufóricos que não conseguiram acreditar e pediram a autora pra tirar uma foto com a imagem, em mãos, da carta conjunta dos alunos. “No dia 10 de novembro recebemos a foto da autora Nanette Blitz por meio do e-mail”.

“Eu e os meus alunos estamos eufóricos por nosso projeto ter alcançado nosso objetivo maior de ter um contato com uma sobrevivente do Holocausto e, ainda, amiga de Anne Frank. Apesar dela não ter respondido os questionamentos feitos na carta-conjunta, que deve ser respondida em breve, mas só de saber que ela leu já nos deixa muito felizes”, disse o professor.