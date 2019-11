Novas viaturas da Segurança sairão em carreata pela ruas da Capital nesta quinta (14)

Está marcada para as 10 horas desta quinta-feira, 14, uma carreata para apresentar à população as novas viaturas recebidas pelo Estado para as Forças de Segurança. Os veículos vão sair do entorno do Palácio Rio Branco, onde estão estacionadas, para transitar pelo centro da Capital.

As novas viaturas ficarão expostas até a próxima segunda-feira, 18, em Rio Branco, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, estarão no Acre para acompanhar a entrega oficial dos novos carros. São 127 caminhonetes paras as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros na Esplanada do Palácio Rio Branco.

A ação é tentará fortalecer e modernizar os órgãos que compõem a Segurança Pública nos 22 municípios do estado. Os veículos comprados diretamente com a montadora. Segundo o governo, gerou uma economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Fotos: Marcos Vicentti – SECOM/AC