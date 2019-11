Mailza Gomes realiza filiações Progressistas em Senador Guiomard nesta sexta-feira (15)

Ato será no Salão Centro Comunitário de Senador Guiomard e contará com a presença de lideranças da sigla no estado e pré-candidatos

O Progressistas-AC, por meio da presidente regional da sigla no estado, senadora Mailza Gomes, realiza nesta sexta-feira, 15, no Salão Centro Comunitário em Senador Guiomard a partir das 19h ato público de filiação.

“Queremos convidar a todos, para essa grande festa da democracia na minha amada cidade. Venha fazer parte do partido da esperança, da renovação, fortalecer nossa sigla e somar com a gente nas eleições 2020. É uma grande alegria contar com vocês no nosso time para a construção de uma nova política no estado”, convida Mailza Gomes.

Durante o evento haverá atrações culturais e será aberto para a população em geral.

O evento contará com a presença das principais lideranças do partido no Estado, pré-candidatos e diretoria estadual e municipal.

Para quem desejar se filiar no Progressistas na sexta-feira, é só apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade, Título de Eleitor e CPF.