Homem é decapitado, dois são mortos e mais dois ficam feridos em guerra de facções na Capital

As guerras entre facções não dão trégua e a onda de violência voltou a assustar a população de Rio Branco. Em menos de três horas, moradores testemunharam as ações das facções que atuam na capital, 3 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas a tiros na noite desta quarta-feira (13). Os crimes ocorreram nos bairros João Eduardo, Belo Jardim, São Sebastião, na Baixada da Sobral, e na Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

A primeira ocorrência aconteceu na rua da Hosana, no bairro João Eduardo, o mototaxista Antônio Cavalcante Serra, de 24 anos, mais conhecido como “Luquinha” foi ferido com 3 tiros na noite desta quarta-feira (13) enquanto seguia para buscar uma cliente.

De acordo com informações de mototaxistas, Antônio recebeu uma ligação no celular parar ir pegar uma cliente na rua da Hosana, ao parar a moto aguardando a mulher dois homens não identificados numa motocicleta Bros de cor branca se aproximaram e o garupa efetuou 5 tiros a queima roupa. Antônio foi atingido com 3 projéteis, no braço, peito, e na cabeça. Após a ação os criminosos fugiram do local. Antônio deu entrada no Pronto Socorro de Rio em estado de saúde grave.

A segunda tentativa de homicídio aconteceu no bairro Belo Jardim I, no Ramal da Judia, um homem identificado como Vanilson da Silva Lima, de 29 anos, ferido com dois tiros após sair do bar do amor.

De acordo com a polícia, Vanilson estava bebendo com os amigos e ao sair do estabelecimento foi abordado por dois homens não identificados numa motocicleta que efetuaram vários tiros. A vítima foi ferida com um tiro no peito direito e outro braço e encaminhado pelo Samu ao Pronto Socorro em estado de saúde estável.

Já na região da Baixada da Sobral, na rua 15 de julho, no bairro São Sebastião, o detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Mateus de Lacerda Freitas, de 22 anos, foi morto com um tiro na cabeça na frente da namorada.

Segundo informações da família, Mateus estava em casa quando dois homens não identificados pararam uma moto Bros de cor branca na frente da residência da vítima e o chamaram. O jovem saiu de casa com a namorada e um dos criminosos efetuaram um tiro a queima roupa na cabeça de Mateus.

E por fim, um crime bárbaro foi registrado na região da Vila Custódio Freire, no Ramal da Castanheira. Dois homens não identificados ainda pela polícia foram encontrados amarrados e mortos.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, as duas vítimas foram amarradas e levada até a Vila Custódio em um carro e foram executados com tiros na cabeça. Um dos homens teve a cabeça arrancada do corpo pelos membros da facção.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.