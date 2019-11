Detran/Acre suspende Carteira de Habilitação de mais de 200 motoristas infratores

O Instituto São José divulgou nesta quinta-feira (14) o edital Nº (01) que trata de seleção de alunos para o ano letivo de 2020. As inscrições começam na próxima segunda-feira (18) e termina dia 10 de dezembro.

Serão ofertadas 30 vagas para cada ano/série, para cadastro de reserva do ano letivo de 2020, sendo que as vagas só serão definidas após o período de rematrículas dos alunos da instituição, que ocorrerá de 20/12/2019 a 21/01/2020.

As vagas são para o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

As inscrições estarão sendo feitas exclusivamente, na sede da instituição, localizado na rua Floriano Peixoto, nº 722, Centro de Rio Branco, no horário das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar a cópia do boletim ou declaração escolar e cópia da certidão de nascimento ou da identidade.

A seleção dos alunos ocorrerá através de um sorteio, que deve ser realizado no dia 18 de dezembro, às 8h30. O resultado da lista de espera para 2020 será divulgado no momento do sorteio e estará disponível no mural da escola, no dia 19 de dezembro, à partir das 13h30.

Para mais informações, clique aqui.