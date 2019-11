De colete à prova de balas, Gladson puxa carreata com viaturas da Segurança

O governador Gladson Cameli já havia prometido um verdadeiro show com a entrega das mais de 120 viaturas recebidas pelo Estado para as Forças de Segurança. Nesta quinta-feira, 14, ele cumpriu a promessa sob fogos de artificio, carreata e muito barulho. Seus discursos sobre a nova frota ressaltam que “quando a gente quer, a gente faz”.

Cameli puxou a carreata que saiu em direção às principais ruas da capital acreana vestido com um colete à prova de balas, que faz parte dos acessórios que também serão entregues aos profissionais da Segurança Pública. Os veículos vão saíram do Palácio Rio Branco, onde estavam estacionadas.

As novas viaturas ficarão expostas até a próxima segunda-feira, 18, em Rio Branco, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo, estarão no Acre para acompanhar a entrega oficial dos novos carros. São 127 caminhonetes paras as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros na Esplanada do Palácio Rio Branco.

A ação visa fortalecer e modernizar os órgãos que compõem a Segurança Pública nos 22 municípios do estado.

Fotos: Secom-AC