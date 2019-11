Comissão de Saúde cobra funcionamento imediato do serviço de radioterapia do Unacon

Após nove meses de intensa reforma, na tarde desta quinta-feira, 14 de novembro, a Nova Escola SENAI será apresentada à sociedade. A solenidade de reinauguração está prevista para as 17h, seguida de visitação pelas novas instalações da unidade, orientada por alunos dos cursos oferecidos na instituição.

Ao todo, foram investidos R$ 6 milhões no projeto, que visa à melhoria dos ambientes de aprendizagem, novos laboratórios, acesso amplo à internet, novos espaços, novos mobiliários, área de lazer e muito mais. De acordo com o diretor regional do SENAI, João César Dotto, a Nova Escola SENAI está adequada à nova Revolução Industrial.

“Estamos na era da Indústria 4.0, com novas tecnologias e novas formas de aprender. Logo, a Escola SENAI, que é a melhor instituição do estado para formação profissional para a indústria, não poderia parar no tempo. Fizemos adequações de olho no futuro”, sintetizou ele.

Serviço

O quê: Apresentação da Nova Escola SENAI.

Quando: Quinta-feira, 14 de novembro, às 17h.

Local: Av. Epaminondas Jácome, 1260, Cadeia Velha.