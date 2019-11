Autorizado empréstimo do governo de quase R$ 400 milhões

O vereador João Marcos Luz (MDB) usou o seu tempo na Tribuna da Câmara de Rio Branco para recordar a trajetória do ex-reitor da Universidade Federal do Acre (UFAC) Minoru Kinpara, que começou a carreira na política como militante do PT passando pela Rede Sustentabilidade, na recém disputa pelo Senado, em 2018, e atualmente, filiado ao PSDB.

Em seu discurso, Luz criticou Minoru por distribuir Bíblia Sagrada em escolas públicas do estado e disse que isso se caracteriza como pré-campanha.

“Do kit gay, agora, a Bíblia. Eu as vezes fico me perguntando: O que o ser humano é capaz de fazer para conseguir o poder. Logicamente a população está atenta à isso, mas é importante nos como homens públicos chamar atenção para essas coisas que está acontecendo. Pessoas que tinham ontem uma bandeira muito clara, e que foi derrubada pela população, hoje desacreditada. Agora algumas pessoas estão mudando de discurso. Eu questiono, será se mudou na essência no coração? Ou só está mudando para enganar a população”, disparou luz contra Minoru.

Já o vereador Rodrigo Forneck (PT), concordou com Luz e disparou contra Minoru dizendo que o candidato do governo é um “oportunista” por distribuir Bíblias nas escolas.

“Ele tem agido assim, distribuindo Bíblias para se promover, politicamente é um erro. Isso é uma agressão à sociedade”, encerrou.