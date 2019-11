Após saída de Bino, governo muda subcomando da Polícia Militar

Com a exoneração do Coronel Bino e a chegada do Coronel Ulysses no comando da Polícia Militar do Acre, o novo comandante da tropa vai fazendo as alterações nos demais cargos de chefia da corporação.

O Diário Oficial desta quinta-feira, 14, oficializa a mudança no subcomando-geral da PM, com a exoneração do Coronel Douglas Thomaz.

Para seu lugar, Gladson Cameli nomeia o também Coronel Luciano Dias Fonseca, que vai ter o desafio de definir, ao lado do novo comandante, as estratégias na PM de redução da criminalidade e devolver a sensação de segurança à população acreana.