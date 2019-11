A máquina eleitoral tucana!

Os tucanos estão estruturando uma máquina partidária eleitoral em quase todos os municípios do Acre com vistas às eleições de 2020 e 2022. O PSDB conta com o vice-governador major Rocha, a deputada federal Mara Rocha (a mais votada), os deputados estaduais Luís Gonzaga (1ª secretário da Aleac), Cadmiel Bomfim, além de prefeitos e vereadores em várias regionais. Na capital, tem o pré-candidato, Minoru Kinpara, que melhor aparece em todas as pesquisas eleitorais entre os partidos que compõem o atual governo. Vem crescendo muito em todo o Vale do Juruá com a bandeira da ligação do Acre com o Peru através de uma rodovia para Pucalpa e Lima. Ideia abraçada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro que poderá, inclusive, ser financiada pela China. Em Porto Acre, juntou três ex-prefeitos para apoiarem o médico Pergentino. Terão candidatos em quase todos os municípios do Estado. Além do esforço pessoal de cada líder para ver o ninho expandir-se, os tucanos não têm grupos internos se engalfinhando como acontece em outras siglas. A unidade é o combustível que faz mover a máquina tucana. Eis a diferença!

. Os deputados da base do governo na Assembleia Legislativa vivem uma verdadeira crise de identidade.

. É até compreensível.

. Os que foram reeleitos, por exemplo, eram oposicionistas ferrenhos aos governos do PT.

. Os novatos chegaram na Casa do Povo sonhando em transformar o Acre em um paraíso, já que os petistas tinham criado o verdadeiro inferno de Dante.

. Quase um ano se passou.

. O governador Gladson Cameli (Progressistas) fez e faz de tudo para construir uma coalisão para ter garantida a governabilidade.

. Cedeu espaços generosos no latifúndio estadual.

. Conversa, explica, expõe, cobra, puxa, empurra, pede, implora e clama…

. É a dura vida de um governador!

. Repórter da Folha de S. Paulo querendo saber se no Acre tem parlamentares com empresas tendo laranjas como testas de ferro ganhando tubos de dinheiro de prefeituras e do governo?

. “Pergunte a Polícia Federal ou o Ministério Público”!

. Foi a resposta de uma colega jornalista da taba.

. Não saberia dizer!

. É cada uma!

. Tem um jaboti em uma folha de pagamento que mais parece uma tartaruga gigante da Ilha da Páscoa, Costa do Chile, Oceano Pacífico.

. As esperanças do povo estão agora nas mãos de Alisson Bestene (Saúde) e do coronel Ulisses (novo comandante da PM).

. O governador Gladson Cameli precisa deixar o Progressistas para os dirigentes cuidarem, têm muitos problemas no governo e na Assembleia para resolver.

. Suas posições políticas contaminam o processo!

. Na questão da PEC da reforma da Previdência o governo do Acre precisa aprender com o presidente Bolsonaro.

. Ganhar a guerra da informação!

. Três deputados de oposição, (mais um independente) estão ganhando de goleada da base do governo todos os dias na tribuna.

. O líder, Gerlen Diniz, luta ferozmente praticamente sozinho.

. E o Vasco, hein? Quase que para o trem!

. Bom dia