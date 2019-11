Vídeo mostra ação de assaltante em loja de materiais de construções no bairro da Paz

Está aberto o processo seletivo do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT). Por meio do edital nº 003/2019, o certame oferece cinco para admissão de servidores de nível médio e técnico.

A lotação dos aprovados será em Brasília – DF, Goiânia – GO, Mato Grosso e Rondônia, mas também será formado cadastro de reserva para os estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins.

As vagas são para os cargos de Agente de Fiscalização e Assistente Técnico. Os salários iniciais serão de R$ 3.000,00, acrescidos de benefícios, para atuação em carga horária de 40 horas por semana.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de novembro de 2019. O edital pode ser acessado no link: https://www.crt01.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/Edital-n.-003-2019-Processo-Seletivo-Simplificado-FINAL-FINAL.pdf