Sobre Capixaba!

O prefeito de Capixaba, Antônio Cordeiro da Silva, conhecido como Joãozinho do MDB, assumiu a gestão em função do afastamento do prefeito anterior pela Justiça. A princípio, muitos achavam que não faria muita cosia em decorrência da mudança brusca e dos problemas deixados na prefeitura. Organizou uma boa equipe e com simplicidade foi trabalhando, dando ao município de Capixaba uma nova roupagem. Procurou sanear as contas do município. Apesar de toda dificuldade, conseguiu reiniciar obras paradas como, por exemplo, a segunda creche da cidade uma reivindicação importante da comunidade. Fez escolas, limpou ruas, recuperou ramais, reformou e ampliou postos de Saúde sem esquecer dos vencimentos dos servidores pagando em dia. Tem parcerias com o Estado e apoio da bancada federal comandada pelo senador Sérgio Petecão (PSD). E decidir sair para a reeleição tem o que mostrar.

. A secretária de Planejamento, Maria Alice, deu uma boa aula ontem de respeito e democracia ao parlamento.

. Foi a Assembleia Legislativa explicar detalhar a finalidade de dois Projetos de Lei (PL) do governo do Estado que precisavam ser aprovados.

. Ela foi elogiada pelos deputados de oposição que votaram a favor das propostas de refinanciamento de uma dívida com empréstimo de R$ 391 milhões.

. Alice elogiou bastante o tratamento dispensado a ela pelos parlamentares.

. Um bom exemplo a ser seguido, mesmo se a oposição for votar contra; não há problema nenhum em usar transparência, afinal de contas é público e não privado.

. Tem partido interessado em levar a secretária de Turismo e Pequenos Negócios, Eliane Sinhasique, para seus quadros.

. O PDT é um deles!

. Aliás, PDT, PSDB e Progressista são partidos que mais crescem no Acre, seguidos do PSD, MDB e de alguns nanicos (que não estão fora do jogo eleitoral).

. No outro lado. o PSB, da prefeita Socorro Neri e do deputado Jenilson Leite também desataram a filiar prováveis candidatos nas eleições de 2020.

. O PSD anda namorando com PSB e vai findar cansando com o MDB do deputado Roberto Duarte.

. Não aposto um real se isso acontecer.

. A prefeita Socorro Neri precisa do apoio do PSD (qualquer partido precisa), mas sair do PSB nesse momento é inviável.

. “Estou afirmando desde sempre que a prefeita Socorro Neri deverá ser nossa candidata à reeleição”, me disse o presidente do PT, Cesário Braga.

. A questão é que política não é uma ciência exata; dois mais dois pode dá cinco!

. Na avaliação de partidos que estão no governo, a prefeita Socorro Neri é a principal adversária a ser enfrentada ano que vem nas urnas.

. Os partidos que estão no governo como Progressista, PSDB, MDB e PSD, por exemplo, estarão fracionados no primeiro turno.

. O governador Gladson Cameli comentou que quer ver todos unidos no segundo turno contra as forças do dito “campo progressista”.

. “Pra quê somar se a gente pode dividir”, Vinícius de Morais.

. Dia desses uma mulher contava na parada de ônibus que que viu o ex-prefeito Marcus Alexandre deitado na rede, na varanda de casa, brincando com o filhinho longe de toda confusão da política.

. “Se tivesse sido eleito tava com o bicho na capação”, exclamou a borralha.

. “Mas ele mora em apartamento”, rebateu a outra.

. “Os meus olhos são seus ou são meus, esse que há terra de comer”, replicou irritada calando a fastidiosa.

. O governo já está mudando pontos importantes da reforma da previdência, os deputados de oposição precisam mudar o discurso, o que era não é mais.

. Reconhecer que existem avanços é importante!

. Bem lembrado, a criação de uma Comissão Externa da Aleac para acompanhar a situação dos brasileiros na Bolívia é uma excelente proposta do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B).

. Foi aprovado!

. Bom dia!