Rio Branco e Cruzeiro do Sul recebem treinamento do programa ELA PODE

Em julho deste ano, a Rede Mulher Empreendedora lançou em Rio Branco, o programa ELA PODE, que reuniu cerca de 600 mulheres na capital para assistir gratuitamente diversas palestras focadas no empreendedorismo feminino.

Agora o grupo de mulheres com mais integrantes e diversos parceiros se unem novamente para realizar no mês de dezembro os primeiros treinamentos da Rede, um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul.

A Rede Mulher Empreendedora é a primeira e maior plataforma de geração de conteúdo e qualificação ao empreendedorismo feminino no país, encorajando mulheres empreendedoras ou que estejam em busca de crescimento pessoal e profissional, a conquistar independência financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas.

O primeiro treinamento da Rede no Acre acontece no próximo dia 9, no teatro Plácido de Castro, gratuitamente, para 500 mulheres. E no dia 10, é a vez do Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, também oferecer a oportunidade para mais 500 mulheres.

Os treinamentos abordam temas relevantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

“Por onde passa, o Ela Pode parece um furacão: coloca conceitos de pernas pro ar e provoca transformações. Não canso de dizer que hoje coleciono história de sucesso de tantas poderosas ( como chamamos carinhosamente as participantes do Ela Pode”, comenta Fabiana Rolim, embaixadora da Rede.

A missão de empoderamento feminino cresceu através do Instituto Rede Mulher Empreendedora pelo Programa Ela Pode. Este programa, iniciativa do Instituto com o apoio do Google, possui o ousado objetivo de capacitar gratuitamente 135 mil mulheres brasileiras até dezembro de 2020, garantindo, assim, as possibilidades de melhorias profissionais.

“Acreditamos que qualquer mulher pode criar a realidade que deseja para si, para isso levamos conhecimentos que serão um diferencial às mulheres participantes do Ela Pode: técnicas e reflexões que propiciam a mudança de pensamentos e tomada de decisões para w ação assertiva”, ressalta Fabiana.

Os treinamentos são abertos para mulheres a partir dos 16 anos. Pode ser empreendedora (pequena, média ou grande), candidata à empreendedora, funcionária ou em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Interessadas em participar devem preencher o formulário disponível no site ou nos links:



No site: www.elapode.com.br



Rio Branco: https://forms.gle/SgUweCGxLctFfj5x5



Cruzeiro do Sul: https://forms.gle/ojBdCHMWCKjpajPeA