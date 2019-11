Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prende dupla que vendia drogas dentro de bar

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quarta-feira, 13, Lucas do Nascimento Fernandes, de 19 anos, e Antônio Vanderlei da Silva Gomes, de 27 anos, que estavam vendendo maconha em um bar na região central da cidade.

Ao perceberem a presença da guarnição, que realizava abordagens e fiscalização de rotina, os dois ficaram muito inquietos e na revista, a PM encontrou drogas com um deles. O outro conseguiu jogar fora o entorpecente.

Com a dupla foi encontrada a quantia de R$ 275,00 em notas trocadas. Eles foram levados à Delegacia para as demais fases do flagrante.