Polícia fecha “boca de fumo”, apreende droga, arma e prende 4 pessoas no Belo Jardim

Uma ação dos Policiais Militares do 2°Batalhão na tarde desta quarta-feira (13) resultou nas prisões de Ivairton Lima de Arruda, de 31 anos, Evanilson Correia Valdez, de 29 anos, Francisco Luiz Amorim, de 23 anos e Victor Silva Matos, de 19 anos. A prisão aconteceu na Travessa Flamengo, no bairro Belo Jardim I, Segundo Distrito de Rio Branco.

A polícia estava fazendo uma ronda de rotina pela região quando foram abordados populares informando que havia uma casa que estava funcionando com uma “boca de fumo” e que havia além de drogas uma arma de fogo. A guarnição se deslocou até o local e no momento em que os suspeitos estavam saindo da residência, foram abordados. Durante a revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda de Francisco, 10 trouxinhas de cocaína envolto a um saco plástico preto. Após os policiais encontrarem a droga foi feito uma revista dentro da casa e em cima da mesa foi encontrado uma escopeta e uma munição calibre 20, materiais para embalo do entorpecente e uma quantia de R$ 1 mil. Victor assumiu ser o dono da arma de fogo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.