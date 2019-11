No Acre, vendas no varejo caem 3% em setembro, mostra pesquisa do IBGE

As vendas no comércio varejista do Acre caíram 3% no Acre em setembro de 2019. E na comparação com o mês anterior, a queda foi de 0,6%. No entanto, em 2019 o varejo apresenta crescimento de 7%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE. No País, o aumento foi 0,7% em setembro de 2019 na comparação com agosto do mesmo ano. É o quinto resultado positivo consecutivo, período em que o segmento acumulou ganho de 2,4%.

Com esses resultados, a recuperação em curso, após recuos seguidos em 2015 e 2016, registrou a menor distância em relação ao nível recorde alcançado em outubro de 2014, situando-se 4,7% abaixo desse patamar.

O setor de serviços também apresenta oscilações com tendência de aumento ao longo deste ano de 2019.