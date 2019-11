Líder sob pressão

O líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa, deputado Gerlen Diniz (Progressistas) tem comido o pão que o diabo amassou durante as reuniões com sindicalistas que tentam a todo modo modificar o texto original da PEC da Reforma da Previdência, que deverá ser votada no próximo dia 26 de novembro. A situação de “sufoco” do parlamentar foi flagrada nesta tarde quando ele deixava o Plenário da Aleac. O fotógrafo de ac24horas, Sérgio Vale, flagrou um líder esgotado, pelo menos é o que aparenta na imagem.

Nesta quarta-feira, 13, antes do início do expediente na Casa, Gerlen resolveu reunir a base do governo composta por 18 parlamentares. Em reunião à portas fechadas, cobrou empenho dos aliados do governador na defesa das matérias que estão tramitando na Aleac. Em tom duro, Diniz expôs que tem ficado sozinho nas reuniões com sindicalistas sem o apoio dos demais colegas.

Enquanto isso, a base de oposição, mesmo sendo minoria, liderada pelos deputados Daniel Zen (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Leite (PSB), tem marcado presença em todos os encontros e inflamado os discursos dos presentes, deixando o líder do governo isolado no debate.

Após o “puxão de orelha” nos colegas, a atitude parece ter surtido efeito. Pelo menos na sessão de hoje, vários deputados que estavam mudos e não se manifestavam explanaram a respeito da necessidade da aprovação da Reforma da Previdência em sua integralidade.

Diniz tem salientado a imprensa que todas as demandas dos sindicatos estão sendo levadas para os técnicos do executivo. A expectativa é que antes do dia 26, data da votação, o governo se posicione, se acata ou não as modificações propostas pelos sindicatos.