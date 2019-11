IFAC de Tarauacá divulga edital para professor substituto; inscrições na terça (19)

A prefeita de Rio Branco e presidente da Amac, Socorro Neri, e a coordenadora executiva da entidade, engenheira Micaelle Maia, participaram em Brasília, nessa terça-feira, 12, de uma reunião com os gestores do programa Calha Norte do Ministério da Defesa.

Atendendo ao convite do diretor do programa Calha Norte, general Ubiratan Poty, as dirigentes da Amac apresentaram a estrutura e a metodologia de trabalho adotada pela entidade na prestação de apoio técnico e elaboração de projetos para os 22 municípios acreanos.

“O programa Calha Norte vai estar sempre olhando com bons olhos o estado do Acre e a Amazônia como um todo, principalmente os municípios mais carentes”, destacou.

Segundo a prefeita Socorro Neri, a Amac é considerada, pela equipe gestora do Programa Calha Norte, um case de sucesso na elaboração de projetos, com efetividade de 95% na aprovação dos projetos das emendas parlamentares alocadas no referido programa, enquanto em outros estados essa taxa é de apenas 40%.

“O Calha Norte é um programa que tem sido grande parceiro, sempre recebendo bem nosso técnicos nas suas vindas a Brasília para apresentar nossos projetos e acolhendo nossas propostas”, disse a prefeita.

A experiência da Amac tem sido divulgada pelos dirigentes do Programa Calha Norte para os outros estados de abrangência do Programa. Há poucos meses, atendendo solicitação do Programa Calha Norte, a Amac participou de reuniões com gestores do Amapá e do Amazonas apresentando as atividades da entidade.

Assessoria