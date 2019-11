Homem é perseguido e morto com 8 facadas no bairro Estação Experimental

O ex-deputado Hildebrando Pascoal será julgado hoje, quarta-feira(13) pelo Tribunal do Júri em Parnaguá (a 825 km de Teresina). Com 67 anos e com a saúde debilitada, será ouvido por videoconferência. Essa será a primeira sessão de júri popular realizada usando a tecnologia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Além de Hildebrando, Raimundo Alves de Oliveira, o Raimundinho, também será julgado por videoconferência pela morte de José Hugo Alves Júnior.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Piauí (MP-PI), em janeiro de 1997, Hildebrando Pascoal conseguiu localizar José Hugo em Parnaguá, teria levada a vítima para o município de Formosa do Rio Preto (BA), onde teria sido torturada e assassinada. O ex-deputado também teria sequestrado e cometido cárcere privado contra esposa e filhos de José Hugo. (Cidade Verde)