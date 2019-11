Gerlen Diniz reúne base do governo para “dar puxão de orelha”

Na próxima segunda-feira, 18, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cumpre agenda no Acre onde participa da entrega de 127 novas viaturas para às policias acreanas e também participa da inauguração da UPA em Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli vai aproveitar a estadia de Moro no Acre para homenageá-lo com a Ordem da Estrela do Acre, que é a mais alta honraria concedida pelo governo acreano.

A decisão está publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 13. Além de Sérgio Mouro, quem também será agraciado com a Estrela da Ordem do Acre é Guilherme Theophilo, general do Exército e Secretário Nacional de Segurança Pública.