Em Xapuri, internauta dá aviso de blitz em rede social e vai parar no xilindró

Depois de muita expectativa e alguns tumultos, as pontes localizadas entre a capital do departamento de Pando, Cobija, e as cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia, foram liberadas no começo da noite desta terça-feira, 12.

Os manifestantes aguardavam posicionamentos oficiais sobre a situação de instabilidade política e de vácuo no poder da Bolívia desde quando o então presidente Evo Morales renunciou ao cargo de mandatário do país.

O desbloqueio das pontes ocorreu após Jeanine Añez, segunda vice-presidente do senado boliviano, se autodeclarar presidente. A primeira passagem a ser liberada foi a que liga Epitaciolândia à Cobija, por volta das 18h30. Em seguida, por volta das 19h10, os manifestantes desocuparam a ponte Wilson Pinheiro, cantando e dizendo palavras de ordem contra ao antigo governo.

De acordo com informações do jornal boliviano El Deber, Jeanine Añez Chávez, 52 anos, entrará na história como a segunda mulher que chegou à Presidência da Bolívia. Ele fez isso com o apoio do Tribunal Constitucional e o acompanhamento da Igreja Católica, da Organização dos Estados Americanos e da embaixada da União Europeia (UE) na Bolívia.

Añez liderou as negociações com funcionários do governo para ajudar e endossar a sucessão. A sessão no Senado deveria começar às 15h da terça-feira, mas havia o atraso dos senadores do Movimento pelo Socialismo (MAS), que estavam a caminho de La Paz. Fontes do partido Evo Morales informaram que, no último minuto, houve até ligações do ex-presidente para pedir que não endossassem a sucessão.

Por volta das 16 horas, depois de ser verificado que não havia quórum no Senado, Añez se proclamou presidente daquele órgão legislativo, “pelas renúncias do chefe anterior e do primeiro vice-presidente desta câmara”; em questão de minutos, ele desceu ao plenário da Assembleia.

Ás 18h48, ela se declarou presidente da Bolívia, aplicando a sucessão constitucional devido às renúncias e asilo no México a que Evo Morales e Álvaro García Linera se refugiaram, e as renúncias por Adriana Salvatierra e Víctor Borda.

“Prometo tomar todas as medidas necessárias para pacificar o país. O povo boliviano está testemunhando que fizemos todos os esforços necessários para canalizar a presença dos membros da assembleia das três forças políticas”, afirmou após duas tentativas fracassadas de sessões nas câmaras superior e inferior, suspensas por falta de quórum.

Finalmente, ela marchou de braços dados com seus dois filhos e toda a bancada de oposição ao Palácio Queimado, onde, diante de uma bíblia gigante, recebeu a faixa e a medalha presidencial e, sem mais protocolos, foi ao camarote da Sala Vermelha para cumprimentar o povo.