Educadores marcam Assembleia para decidir adesão à greve geral no Acre

Durante mais um dia de protestos na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira, 13, trabalhadores em educação do Estado decidiram marcar uma reunião a ser realizada no próximo dia 26 de novembro para decidirem se aderem ou não em greve geral em meio ao processo de aprovação do Projeto de Lei do governo que impõe algumas mudanças no sistema previdenciário dos servidores públicos.

Segundo a presidente do sindicato, Rosana Nascimento, diante das últimas tratativas com representantes do Executivo estadual, a única opção que resta aos educadores é sugerir uma greve geral. De acordo com a sindicalista, tudo depender de como será as negociações junto ao governo para com as alterações propostas no PL enviado à Aleac.

A reunião em formato de Assembleia Geral irá ocorrer no mesmo dia em que haverá a votação da proposta de Reforma da Previdência estadual, após ter sido remarcada para o dia 26.

Os manifestantes querem que a pauta da reforma saia da discussão entre os deputados. Já os parlamentares da base do governo afirmam que as mudanças são necessárias para manter as contas do estado.