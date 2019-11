Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento

O refrão acima de uma canção do cantor Caetano Veloso serve muito bem para ilustrar o que é hoje a majoritária base do governador Gladson Cameli, na Assembleia Legislativa: sem um norte político. Majoritária, apenas no número de parlamentares, porque na prática é um conglomerado de omissões. Para falar a verdade, a defesa do governo, que era para ser feita pelos dezessete deputados que em tese são governistas, ficou limitada somente à voz do líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), que tem de defender o governo da diminuta oposição, mais aguerrida e sempre presente na tribuna, com os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Lopes (PSB) e Daniel Zen (PT). O que era para ser um massacre da maioria, por ironia do destino passa a ser um massacre da minoria. Comandante fraco, exército fraco, diz o velho ditado. O Gladson tem sido fraco no comando da sua base. Dá o bônus, mas não cobra o ônus. E a coisa vai rolando ao Deus dará, e o seu governo apanhando sem uma defesa coletiva. O que está acontecendo também é que o Gladson não sabe usar o poder. Todos os deputados da base lotaram as secretarias do governo de afilhados em cargos de confiança. Mas na hora em que o governo precisa aprovar um projeto polêmico, pelo qual passa o futuro financeiro do Estado, some quase todo mundo. Ficam o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) na presidência, buscando o diálogo para o caldo não azedar de vez com a oposição, com os sindicatos adversários; e o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), se virando só na defesa do governo, como no caso do projeto da Previdência estadual. E nesta historieta invertido, a diminuta oposição acaba sendo a protagonista.

PODE IR SE PREPARANDO

O governador Gladson disse ontem em Cruzeiro do Sul de que tem 99% de certeza que decretará estado de calamidade financeira. Isso porque deve estar jogando com a possibilidade da não aprovação do projeto da Previdência estadual. Com essa sua base!

NÃO CONFUNDA ALHO COM BUGALHO

Pode alguém argumentar que acaba de ser aprovado mais um pedido de empréstimo do governo na ALEAC pelos deputados da base. Não confundir alho com bugalho. Não era um projeto polêmico, tanto é assim que até os deputados da oposição votaram a favor.

FIM DA PICADA

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), de tão isolado protagonizou uma cena cômica, com o deputado Daniel Zen (PT) chegando a apelar de forma irônica para os deputados da base que ajudem o seu líder, nos debates sobre a PEC da Previdência.

ENGANADOS COM A COR DA CHITA

E não venham debitar à imprensa o destaque da oposição nesta guerra da PEC da Previdência. Quem tem de defender o governo é a base e os jornalistas em cargos de confiança. Certo?

JOGANDO COM A FALÁCIA

O projeto da Previdência estadual que vai ser votado no dia 26, não é o texto original, que na hora dos debates sempre é mostrado pelos deputados da oposição; este texto sofreu várias modificações nas conversas com os sindicatos, mas a falácia acaba virando verdade na mídia.

ISSO É DA MAIOR CANALHICE

É da maior canalhice deputado querer ficar acusando o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, por este impasse na votação da PEC da Previdência Estadual. É um escudo de alguns para justificar a covardia de não ter um lado político. Quem vota é o deputado e não ele, ora!

TEM QUE TER LADO

Na política tem que ter lado. Um político que não tem posição, ele acaba ficando muito mal no fim do filme. Ficar criticando a oposição de radicalismo? Quanta asneira! Foram eleitos para contrapor ao governo e é o que estão fazendo na ALEAC. O erro está na omissão da maioria e não na ação da minoria. Não adianta querer inverter a pirâmide de responsabilidades.

VIROU UMA COISA DE LOUCO

É tudo louco! Muito louco! O secretário de Articulação Política é hoje também o secretário de Saúde. O que acontece é que o super secretário Alysson Bestene acaba por não fazer bem nem uma coisa e nem outra. Se alguém consegue entender isso, me diga; pois, em não consigo.

AQUI MANDO EU

Deu o maior bafão ontem na porta do Palácio Rio Branco entre o militante Silvio Santos; um dos mais aguerridos defensores do governador Gladson Cameli na rede social, e o assessor Rutemberg Crispim. Na base do aqui mando eu, Rutemberg barrou a entrada do Silvio Santos.

ACABOU NA REDE SOCIAL

A confusão acabou na rede social, com Silvio Santos se lamentando e lembrando as ligações do assessor Rutemberg Crispim com os governos petistas. Vocês do poder, que se entendam.

VAMOS VER NA PRÁTICA

O novo secretário de Agricultura, Edivan Maciel, nomeado ontem, tem um bom currículo. Suas ligações são com os pecuaristas e é uma indicação da deputada federal Mara Rocha (PSDB). Vamos se ele é bom na prática, como na teoria, o inferno está cheio de bens intencionados.

NAS MÃOS DO GOVERNADOR

O secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, diz que o foco é concluir obras do PT como a UPA de Cruzeiro do Sul, INTO e Hospital de Brasiléia. Sobre disputar a PMRB, ainda vai conversar com o governador.

PERDEU A HEGEMONIA

Quando é no contato com a população o governador Gladson Cameli ainda consegue uma boa aceitação, mas a guerra da rede social vem perdendo feio, território que ele dominou na campanha eleitoral. E não é bom em tempo de mídias sociais, ficar sendo uma pauta negativa.

ISSO PODE, MPE?

Chega a informação de que o declarado candidato a prefeito da capital, Minoru Kinpara (PSDB), com a desculpa de dar Bíblias, tem feito visitas e conversado com alunos em salas de aula; no horário escolar, Por certo, com aval do secretário Mauro Sérgio. Isso pode, MPE?

RAZÕES DO MAGALHÃES

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) tem a explicação porque o projeto da PEC da Previdência não foi votado e fica sendo empurrado de data na ALEAC. Diz que, os deputados Luiz Gonzaga (PSDB), Cadmiel Bonfim (PSDB), Neném Almeida (sem partido) Luiz Tchê (PDT, têm se negado a votar a favor. E ainda não querem que a oposição faça a festa?

A PRIORIDADE É OUTRA

Nada contra que venha a ligação do Brasil com o Peru via Cruzeiro do Sul-Pucallpa. Mas os nossos deputados e senadores deveriam estar mais preocupados com o alto índice de desemprego no Estado, com a violência e o ineficiente sistema estadual de saúde. Ou não?

FAZER O BÁSICO

O governo e seus políticos têm de fazer o básico e não se dedicar a obras ao longo prazo.

CORTARAM O BICO DOS TUCANOS

O bico dos tucanos foi cortado em Senador Guiomard, com a ida do ex-prefeito Celso Ribeiro para o MDB. O vice-governador Major Rocha já tinha anunciado para disputar a prefeitura do município a chapa Branca Menezes prefeita e Celso Ribeiro de vice.

QUEM PARIU MATEUS….

O governador Gladson Cameli não tem que ficar se lamentando da oposição. O seu governo está lotado de figuras protagonistas nos governos do PT em cargos chaves, e não se ouve a voz de nenhum deles na sua defesa. Por isso, é a velha história: quem pariu Mateus, que embale!

ESPERAR PARA VER

Essa história de que o partido do governador terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco, somente depois que eu ver o santo no andor. Até porque os nomes citados até aqui, nenhum tem densidade eleitoral na capital. Para ter, o governo teria que trabalhar agora este nome.

QUEBROU O DISCURSO

A soltura do ex-presidente Lula quebrou o único discurso que o PT tinha: “Lula Livre”!

QUERO O MEU PEDAÇO

Conversei ontem na ALEAC com um membro da tendência majoritária do PT, a Democracia Radical, que referendou o que disse El Brujo do PT, Nepomuceno Carioca, de que o partido terá candidato próprio à prefeitura de Rio Branco: “a sua posição é majoritária no PT”.

SEM CANDIDATOS

A IBB do Bosque, que já elegeu deputado federal e deputado estadual por decisão de sua cúpula, na eleição do próximo ano não terá nenhum candidato a vereador ou a prefeito chancelados pela igreja, cuja a direção maior é do Pastor Agostinho Gonçalves.

FRASE DO DIA

“Nossa glória não está em nunca cair, mas em levantar após cada queda”. Confúcio