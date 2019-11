Ativistas fazem vaquinha para realizar Semana Chico Mendes no Acre

Organizada desde 1993 pelo Comitê Chico Mendes, a Semana Chico Mendes inicia tradicionalmente em 15 de dezembro, dia do nascimento do ambientalista e dura até 22 de dezembro, data de seu assassinato. Este ano, a realização do evento conta com a contribuição dos simpatizantes.

Os organizadores criaram uma vaquinha na internet para arrecadar R$20 mil para fazer a Semana Chico Mendes acontecer. Até às 18 horas desta quarta-feira (13) a arrecadação era de R$ 825 -ou 4,13% do total pretendido.

Este ano as atividades acontecerão parte na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, e parte em Xapuri, cidade do líder sindical Chico Mendes.

Interessados em participar podem acessar o endereço: http://vaka.me/787425