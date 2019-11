Após meses de intensa reforma, nova Escola SENAI será apresentada nesta quinta-feira (14)

Além de prefeito de Sena Madureira, o gestor Mazinho Serafim também é empresário de sucesso no município com a Casa do Seringueiro, uma empresa que tem melhorado as condições de trabalho de todos os colaboradores que atuam na coleta, armazenamento e industrialização da castanha.

Pelo quarto ano, Serafim renova sua parceria com o Estado por meio do convênio entre a Casa do Seringueiro e o Poder Judiciário de Sena Madureira que permite a geração de emprego e renda entre os reeducando do presídio local, o Evaristo de Moraes. Nesta etapa, serão 32 empregos direitos promovidos pela parceria da iniciativa privada e o Judiciário.

O projeto conveniado conta com apoio do juiz de direito da Vara Criminal de Sena Madureira, Fabio de Farias. “É um projeto de parceria com o Poder Judiciário que beneficia o Estado através da produção da castanha. Com isso, há geração de emprego e renda para os reeducandos. Eles quebram a castanha dentro do presídio, com isso, beneficia a produção e ainda os incluem na arrecadação”, afirma o empresário Mazinho.

Os reeducandos serão equipados com todo o maquinário e uniformização necessária para a realização do serviço, proporcionados pela Casa do Seringueiro. “Tudo é acompanhado pela Vigilância Sanitária, eles trabalham com roupas adequadas e equipamentos de segurança, com tudo que é exigido para o processo legal de beneficiamento da castanha”, garante Serafim.

A parceria da empresa com o Judiciário visa ressocializar os reeducandos que ainda cumprem pena no presídio. O empresário explica que “o repasse é feito para o presídio e a gestão do presídio repassa parte do recurso obtido com o trabalho conjunto a Casa do Seringueiro para suas famílias. O detento em si não chega a pegar no dinheiro em espécie, o recurso é direcionado para as famílias dos reeducandos e para a manutenção do presídio local”.

O projeto começará a ser executado em fevereiro de 2020, assim que iniciar a safra da castanha em Sena Madureira. “Esse trabalho visa ainda estimular a Casa do Seringueiro a realizar ações de cunho social. Assim, ajudamos o povo na geração de emprego e renda e o governo do Acre através desse convênio, uma vez que nós, empresário, somos beneficiados por meio de leis de incentivos fiscais”, explica.