Alysson desfaz boatos sobre o tio Bestene e diz que nas suas decisões só consulta o governador

“Não tenho varinha mágica e nem poder de obrar milagre, mas garanto muita dedicação e trabalho para reverter o quadro deplorável em que se encontra a saúde da rede pública do Acre”.

Assim Alysson Bestene respondeu as perguntas de jornalistas na manhã desta segunda-feira, 11, quando questionaram a sua nomeação para responder pela Secretaria Estadual de Saúde. E a primeira medida que tomou ao reassumir o cargo, foi dialogar com servidores da casa, buscando a melhor forma de tornar possível um atendimento digno a quem procura o serviço público.

Nesta terça-feira, 12, já com o time de assessores definido, Alysson se mostra confiante e faz um apelo a todos os poderes do Acre a contribuírem com o sistema de saúde. Diz que nada funcionará sem o esforço de cada servidor e promete um natal mais humanizado para quem depende do sistema público de saúde.

No Bar do Vaz, o novo secretário contou da sua alegria de servir ao governador Gladson Cameli e desfez o que chamou de boatos, os que dizem que com ele na saúde quem manda é o deputado José Bestene. “Pela experiência dele e pela proximidade que temos, é claro que ouço os seus conselhos, mas a minha lealdade é ao governador Gladson Cameli, a quem consulto sobre as minhas decisões”, disse. Veja a entrevista.