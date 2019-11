Vereadores de Rio Branco esquecem problemas da cidade e rivalizam entre Lula e Bolsonaro

Enquanto a população rio-branquense sofre com a precariedade dos serviços básicos: falta de remédios, de médicos, ruas esburacadas, os vereadores de Rio Branco pautaram o debate desta terça-feira (12), sobre a soltura do ex-presidente Lula, criticas ao atual presidente Bolsonaro e a renúncia de Evo Morales, na Bolívia.

O vereador N Lima (PSL) destacou que o povo da Bolívia teve muita coragem de ir as ruas pedindo a renúncia de Evo, “o povo acabou com a hegemonia de um presidente que quer ser perpetuar no poder e ainda tem gente aqui na Câmara dizendo que isso é democracia,” enfatizou

Já o vereador do PT, Jackson Ramos comemorou a decisão do STF que soltou o ex-presidente Lula

Disse que a Justiça corrigiu um “grande erro” e que tais crimes imputados a Lula teriam sido “forjados” pelo, então, juiz Sergio Moro.

“Essas provas foram forjadas e não tem nenhum documento que estabelece que Lula é dono do tríplex. Esse processo foi forjado pela justiça que, com essa decisão do STF, vem reconhecer de pronto que aquelas provas e condenação foi um processo viciado e forjado por pessoas do própria justiça, como o Sergio Moro, que agora é Ministro do Bolsonaro.”, alegou o vereador.

Já o vereador Marcos Luz (MDB), em seu discurso ressaltou o feito do presidente “quem era Bolsonaro? o Bolsonaro ganhou a eleição com um celular e sem ninguém, porque o povo acordou”, enfatizou

A vereadora Lene Petecão (PSD) disse que finalmente o povo da Bolívia está livre do “sanguinário” Evo Morales.

“Eu acompanhei de perto porque tenho uma sobrinha que mora lá. Ali é uma democracia, o povo derrubou aquele sanguinário e bandido. isso aí que é democracia, o povo que derrubou ele” destacou.