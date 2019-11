Setor de serviços do Acre é o que mais cresceu no Brasil, diz IBGE

Puxado pelas contratações públicas, o setor de serviços no Acre apresentou crescimento de 7,2% em setembro, o maior do Brasil no período em comparação ao mês anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE.

Quando se compara setembro de 2019 com setembro de 2018 o resultado é negativo: -0,4%, explicado pelo enxugamento do serviço público.

No País, o setor de serviços teve crescimento de 1,2% em setembro frente a agosto, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, em relação a setembro de 2018, o volume de serviços subiu 1,4%, quinta taxa positiva não sequencial no ano. O acumulado no ano foi de 0,6%. Em termos trimestrais, observou-se crescimento de 0,6% no terceiro trimestre deste ano, quinto resultado positivo seguido neste tipo de confronto, com ganho de dinamismo frente a abril-junho de 2019 (0,1%), todas as comparações contra iguais períodos do ano anterior.