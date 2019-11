Repasse do Pré-Sal para o município de Rio Branco caiu para R$ 16,3 milhões

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) mobilizaram centenas de servidores públicos para protestar contra a PEC da Reforma da Previdência proposta pelo governador Gladson Cameli (Progressista). “Nós trabalhadores vamos estar mobilizados brigando por nossos direitos”, declarou a presidente da CUT e Sinteac, professora Rosana Nascimento.

Segundo Nascimento, os trabalhadores exigem que o governador converse diretamente com a categoria. “A reforma da Previdência do governo pode achatar e até reduzir salários, o governador na campanha prometeu foi dá reajuste”, afirmou. Sobre o processo de negociação da PEC com os Sindicatos, ela informou que está no plano da conversa porque o governo está colhendo demandas, mas não deu resposta.

O governo decidiu adiar a votação da PEC, que seria votada ontem, para o dia 26 dando, dando mais 15 dias de negociação com os Sindicatos. O governo mantém a posição de aprovar a reforma da Previdência sob pena da falência do Estado.

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), garante que as negociações têm avançado muito com os Sindicatos. De acordo com ele, a maioria apresentou proposta questão sendo analisadas pelo governo. Para Diniz, a reforma da Previdência é uma necessidade vital para sanear as contas públicas, já que o rombo na Previdência só aumenta e vai comprometer o pagamento dos salários.