Prouni 2020: instituições de ensino superior já podem aderir ao programa 

Universidades não conveniadas têm prazo mais curto, confira

Instituições de ensino superior têm até o dia 25 de novembro para manifestar interesse em ofertar vagas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2020. O prazo teve início na última quinta-feira, e para as universidades que ainda não participam do programa podem aderir até o dia 14. Neste ano, o Prouni disponibilizou cerca de 244 mil bolsas de estudo no primeiro semestre e 169 mil no segundo. Mais de mil instituições costumam firmar contrato com o programa para oferta do benefício semestralmente. Atenção: a emissão de termos de adesão e aditivo ao processo seletivo está disponível na Página do Participante.

Sobre o Prouni

Para concorrer às bolsas do Prouni é necessário se encaixar no perfil estabelecido pelo Ministério da Educação. Os critérios envolvem desde renda do grupo familiar até notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Confira abaixo:

– ter feito o Enem do ano anterior ao da abertura de inscrições;



– ter média mínima de 450 pontos nas provas objetivas do Enem;



– obter nota maior que zero na redação do Enem;



– ter renda familiar máxima de três salários mínimos por pessoa;



– ter estudando o ensino médio em escola pública, ou;



– ter estudado o ensino médio em escola particular com bolsa integral.



Curiosidade: o programa também atende pessoas com deficiência e professores de escolas públicas no exercício do magistério.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil