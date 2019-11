Professores protestam no Palácio contra a reforma da Previdência

Mais uma vez dezenas de professores foram para a frente do Palácio Rio Branco manifestar contra aprovação da reforma da previdência estadual. Nesta terça-feira, 12, os servidores ainda pretendem ir até a Assembleia Legislativa do Are acompanhar o processo de discussão do projeto enviado pelo governo do estado.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), professora Rosana Nascimento, convocou todos os trabalhadores em educação para participarem do ato nesta terça para evitar a aprovação da reforma previdenciária sem o debate com a categoria.

Segundo a categoria, foram identificados alguns pontos do projeto da Reforma que prejudica os servidores públicos do Acre. Os manifestantes dizem que podem perder o reenquadramento no ato da aposentadoria, licença – prêmio, o auxílio funeral e a aposentadoria por licença médica após os 24 meses de afastamento e com aposentadoria proporcional.

Foto: Sérgio Vale/ac24horas (Todos os direitos reservados).